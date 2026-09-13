Суд признал противоправным изменение учетного статуса мужчины, которого ранее исключили из воинского учета по заключению ВВК, а затем вернули на учет в "Резерв+" без повторного медосмотра.

Воинский учет в "Резерв+" снова стал причиной судебного спора с ТЦК — Волынский окружной административный суд признал противоправными действия территориального центра комплектования, который вернул мужчину на учет, хотя ранее его исключили по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).

О решении суда сообщает "Судебно-юридическая газета". Из материалов дела следует, что гражданин был исключен из воинского учета на основании заключения ВВК — то есть по состоянию здоровья он не подлежал военной службе.

Однако позже в приложении "Резерв+" мужчина заметил изменение своего статуса: вместо отметки об исключении из учета там появилась запись "военнообязанный". Фактически без повторного медицинского осмотра его снова поставили на воинский учет, что и стало основанием для иска.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что ТЦК не имел права самостоятельно отменять последствия заключения ВВК и менять учетный статус мужчины. Заключение военно-врачебной комиссии об исключении из учета является юридически значимым решением, которое можно пересмотреть только в законном порядке — в частности, через повторный медицинский осмотр.

Решение суда означает простую вещь: человек не может снова стать военнообязанным лишь из-за технических изменений в электронных реестрах воинского учета без надлежащей процедуры. Для возобновления на учете после исключения по состоянию здоровья нужен новый медицинский вывод, а не единоличное решение должностных лиц ТЦК.

Что делать, если ТЦК изменил ваш статус без оснований

Проверьте свой статус в "Резерв+" и сохраните скриншоты предыдущих записей. Зафиксируйте, когда именно и как изменился статус, — это станет доказательством в случае спора. Обратитесь в ТЦК с письменным заявлением о разъяснении оснований изменения статуса. Если ответа нет или он вас не устраивает — подавайте административный иск в окружной админсуд.

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