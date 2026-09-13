После объявления демобилизации главный вопрос — кого уволят раньше: мобилизованных или контрактников. Объяснили, от чего зависит очередность и как закон определяет основания для увольнения во время военного положения.

Кого уволят первым после демобилизации — мобилизованных или контрактников, — вопрос, который сейчас волнует тысячи военных и их семьи. В «Судебно-юридической газете» разъяснили, по какому принципу будет определяться очередность увольнения и от чего она будет зависеть.

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, срок которого периодически продлевают указом Президента. Все это время общая демобилизация не проводилась, а отдельный закон, который ввел бы для всех четкие сроки увольнения, в окончательной редакции так и не приняли.

Как закон регулирует увольнение со службы

Основания и порядок увольнения военнослужащих определяет статья 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Во время военного положения этот перечень существенно сокращен. В частности, со службы могут уволить по возрасту — при достижении предельного возраста пребывания на военной службе; по состоянию здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности; а также по семейным обстоятельствам — например, при уходе за ребенком или близкими, нуждающимися в постоянном уходе, беременности жены и т.д.

Принципиальная разница между двумя категориями — в основании, на котором человек проходит службу. Мобилизованных призывают на период мобилизации, поэтому их служба «привязана» именно к этому сроку. Контрактники же заключают контракт с определенным сроком, однако во время военного положения срок действия завершающихся контрактов фактически продлевается — за отдельными исключениями, предусмотренными законом.

Кто уволится первым

Из этой разницы и вытекает логика очередности. Когда будет принято решение о демобилизации — после окончания военного положения или отдельным указом Президента, — прежде всего речь пойдет об увольнении мобилизованных, ведь демобилизация по своему определению и есть завершение службы для тех, кого призвали по мобилизации.

В то же время окончательный порядок, зафиксированный в соответствующем указе или законе, может содержать отдельные очереди. Например, приоритет могут отдавать военным старшего возраста, тем, кто отслужил самый длительный срок, или лицам с определенными социальными обстоятельствами. Именно поэтому юристы советуют не полагаться на общие представления, а дождаться конкретного нормативного документа о демобилизации.

Что делать военному, который хочет уволиться уже сейчас

Пока действует военное положение, единственный законный путь — иметь предусмотренное законодательством основание. Алгоритм такой: собрать документы, подтверждающие основание (заключение ВВК, свидетельства о рождении детей, справки о семейных обстоятельствах); подать соответствующий рапорт на имя непосредственного командира; в случае необоснованного отказа — обжаловать его в установленном порядке.

Поскольку увольнение всегда решается индивидуально, в спорных ситуациях полезно воспользоваться правовой помощью — в частности системой бесплатной правовой помощи, доступной для военнослужащих и ветеранов.

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