Эта неделя для Тельцов будет посвящена балансу между тратами и общением: первая её половина потребует осторожности с деньгами, а вторая подарит тёплые встречи и вдохновение. Прогноз опубликовало издание Horoscope.com, и к его акцентам стоит присмотреться, планируя дела на ближайшие семь дней.

Работа и финансы

С понедельника по среду лучше отложить любые масштабные решения по деньгам на будущее — сейчас не самый удачный момент для долгосрочных вложений или серьёзных изменений в бюджете. При этом деньги могут уходить быстрее, чем обычно, и чаще всего причина в том, что вы ищете способы развлечься и отвлечься от рутины. В этом нет ничего плохого, если суммы остаются умеренными: позвольте себе небольшие приятные траты, но держите в голове общую картину бюджета, чтобы потом не пришлось себя корить.

Отношения

Во второй половине недели, в четверг и пятницу, на первый план выходят близкие друзья. Возможно, вы давно не виделись и не успевали поговорить по-настоящему — именно сейчас открывается окно, чтобы это исправить. Лучшим вариантом провести пятничный вечер станет неспешная встреча и разговор, который растянется на несколько часов: именно такие искренние беседы дадут ощущение поддержки и наполненности, которого не хватало. В романтических отношениях на выходных также появляется больше тепла и вдохновения.

Здоровье и энергия

Энергетически неделя неровная: первые дни могут проходить в лёгкой суете, когда внимание рассеяно между делами и попытками себя развлечь. Чтобы не выгореть к выходным, стоит сознательно закладывать время для отдыха без экранов и лишнего шума. В четверг-пятницу общение с друзьями само по себе станет источником энергии — не отказывайтесь от таких встреч ради уединённого отдыха. На выходных телу и психике пойдёт на пользу что-то творческое и спокойное: прогулка, выставка, тихий вечер в приятной атмосфере.

Лучшие дни недели

Пятница станет главным днём недели — именно тогда искренний разговор с другом принесёт больше пользы, чем любые другие дела. Суббота и воскресенье также заслуживают внимания: романтика и искусство становятся главными темами выходных, так что это удачное время для свиданий, творческих занятий или просто эстетического удовольствия. А понедельник и вторник лучше посвятить наблюдению за расходами, а не принятию важных финансовых решений.