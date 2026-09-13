Жилье для переселенцев в Харьковской области пополнится новыми квартирами — в Змиеве реконструируют бывшую школу-интернат под временное жилье для ВПЛ. Здание, законсервированное несколько лет назад, планируют полностью восстановить и обустроить в нем 36 квартир. Стоимость проекта оценивают примерно в 400 млн гривен.

Проект перестройки школы-интерната под жилые дома Змиевской городской совет запустил еще в 2010 году. Тогда в помещении частично проложили коммуникации и прошпаклевали стены, но из-за нехватки финансирования работы остановили, а здание законсервировали. После полномасштабного вторжения проект пересмотрели.

Сейчас реконструкция предусматривает комплексное обновление здания: обустройство укрытия, ремонт коммуникаций, скважины и канализации, а также установку модульной котельной. Объект внесен в публичную систему инвестиционных проектов DREAM, поскольку соответствует Стратегии развития Харьковской области и Змиевской громады.

По словам Змиевского городского головы Павла Голодникова, проект уже разработали, и он прошел экспертизу, однако тендеры пока не объявляли. В то же время в Prozorro уже есть два связанных тендера: на реконструкцию здания победителем стало ООО «Житлобуд-3» — договор на 389,46 млн грн заключили 29 июля 2026 года, а на авторский надзор — еще на 138,84 тыс. грн.

По оценке начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, проект будет стоить примерно 400 млн гривен. Деньги громада планирует получить как субвенцию от Министерства социальной политики: в этом году ожидают около 150 млн грн, а работы начнут после поступления средств.

По проектному плану в восстановленном здании будет 36 квартир: 22 однокомнатные, 12 двухкомнатных и две трехкомнатные. По состоянию на 1 января 2026 года в Змиевской громаде зарегистрировано 18,3 тыс. ВПЛ, поэтому на жилье, по словам Голодникова, будет очередь — многие переселенцы хотят оставаться на Харьковщине недалеко от своих домов, но на безопасном расстоянии от линии фронта.

Кто получит квартиры

Квартиры не будут передавать в собственность — речь идет о временном жилье. Люди будут жить там, пока не получат жилищный сертификат или пока их жилищные условия не улучшатся. Кого именно заселять, после завершения проекта будет определять специальная комиссия с участием специалистов районного и областного уровня, у которых есть информация о тех, кто больше всего нуждается в таком жилье.

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