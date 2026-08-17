Исполнительный комитет Баштанского городского совета согласовал возмещение разницы в тарифах для КП «Горводоканал» за июнь — 779,2 тысячи гривен. Часть выплат решили задержать до дополнительной проверки показаний счетчиков.

Коммунальные тарифы в Николаевской области снова в центре внимания: исполнительный комитет Баштанского городского совета согласовал возмещение разницы в тарифах для КП «Горводоканал» за июнь на сумму 779,2 тысячи гривен.

Решение приняли на заседании исполкома еще 14 августа, сообщают «НикВести». За проект проголосовали 18 членов исполкома, однако обсуждение оказалось острым: часть присутствующих поставила под сомнение обоснованность резкого роста расходов воды.

Потребление воды выросло на треть

Начальница отдела экономического развития и торговли Баштанского горсовета Яна Дистрянова сообщила, что за июнь потребители передали показания на 45 тысяч кубометров воды. Для сравнения: в июне прошлого года потребление составляло около 34 тысяч кубометров.

Часть роста в горсовете объясняют тем, что перед повышением тарифа люди передавали показания заранее, чтобы «зафиксировать» старую цену. В то же время на водоканале подчеркивают, что летом жители больше используют воду для полива, а часть людей получила теплицы и начала выращивать продукцию.

«В среднем за месяц было 550–560, там до 600 тысяч. Когда пришла Яна Николаевна с проектом решения, я обратил внимание, что там 780 тысяч. То есть резкий рост», — отметил один из членов исполкома.

Почему часть выплат задержали

Члены исполкома предложили не компенсировать сразу всю заявленную сумму, а перенести часть выплат до дополнительной проверки. В частности, звучало предложение компенсировать 579 тысяч гривен, а остальное рассмотреть после более детального анализа показаний.

В горсовете отмечают: работники абонентского отдела уже проверяли подозрительно высокие показания. Если вместо привычных 10 кубометров потребитель передавал 50 или 100, показания дополнительно сверяли, а в отдельных случаях выезжали по адресам. К проверкам привлекали и старост населенных пунктов громады.

Как рассчитывают компенсацию

Компенсация предприятию рассчитывается по фактическому объему потребления — независимо от того, заплатил ли за него абонент. Поэтому начисления, которые еще не оплачены, переходят в задолженность, но на сумму возмещения это не влияет.

В громаде насчитывается 7 300 абонентов, поэтому ежемесячно физически проверить показания каждого потребителя сложно. Часть показаний люди передают самостоятельно, в частности через онлайн-сервисы. На водоканале добавили, что для проверки счетчиков дополнительно привлекли работника, который второй месяц подряд обходит адреса.

Вопрос проверки показаний и работы абонентского отдела договорились дополнительно проработать на следующих заседаниях.

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