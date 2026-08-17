Виконавчий комітет Баштанської міської ради погодив відшкодування різниці в тарифах для КП «Міськводоканал» за червень — 779,2 тисячі гривень. Частину виплат вирішили притримати до додаткової перевірки показників лічильників.

Комунальні тарифи у Миколаївській області знову в центрі уваги: виконавчий комітет Баштанської міської ради погодив відшкодування різниці в тарифах для КП «Міськводоканал» за червень на суму 779,2 тисячі гривень.

Рішення ухвалили на засіданні виконкому ще 14 серпня, повідомляють «МикВісті». За проєкт проголосували 18 членів виконкому, однак обговорення виявилося гострим: частина присутніх поставила під сумнів обґрунтованість різкого зростання витрат води.

Споживання води зросло на третину

Начальниця відділу економічного розвитку та торгівлі Баштанської міськради Яна Дістрянова повідомила, що за червень споживачі передали показники на 45 тисяч кубометрів води. Для порівняння: у червні минулого року споживання становило близько 34 тисяч кубометрів.

Частину зростання в міськраді пояснюють тим, що перед підвищенням тарифу люди передавали показники наперед, аби «зафіксувати» стару ціну. Водночас на водоканалі наголошують, що влітку мешканці більше використовують воду для поливу, а частина людей отримала теплиці й почала вирощувати продукцію.

«В середньому за місяць було 550–560, там до 600 тисяч. Коли прийшла Яна Миколаївна з проєктом рішення, я звернув увагу, що там 780 тисяч. Тобто різке зростання», — зазначив один із членів виконкому.

Чому частину виплат притримали

Члени виконкому запропонували не компенсувати одразу всю заявлену суму, а перенести частину виплат до додаткової перевірки. Зокрема, звучала пропозиція компенсувати 579 тисяч гривень, а решту розглянути після детальнішого аналізу показників.

У міськраді зазначають: працівники абонентського відділу вже перевіряли підозріло високі показники. Якщо замість звичних 10 кубометрів споживач передавав 50 чи 100, показники додатково звіряли, а в окремих випадках виїжджали за адресами. До перевірок залучали і старост населених пунктів громади.

Як розраховують компенсацію

Компенсація підприємству розраховується за фактичним обсягом споживання — незалежно від того, чи вже заплатив за нього абонент. Тож нарахування, які ще не оплачені, переходять у заборгованість, але на суму відшкодування це не впливає.

У громаді налічується 7 300 абонентів, тож щомісяця фізично перевірити показники кожного споживача складно. Частину показників люди передають самостійно, зокрема через онлайн-сервіси. На водоканалі додали, що для перевірки лічильників додатково залучили працівника, який другий місяць поспіль обходить адреси.

Питання перевірки показників та роботи абонентського відділу домовилися додатково опрацювати на наступних засіданнях.

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