Пассажирам рекомендуют внимательно следить за новым графиком движения в Киевской области и заранее проверять информацию.

В Киевской области появился новый график движения пригородных поездов из-за проведения плановых работ на железнодорожной инфраструктуре, сообщает Politeka.net.

Новый график движения поездов в Киевской области связан с выполнением ремонтных и технических работ на отдельных участках пути. Такие мероприятия направлены на обновление железнодорожной инфраструктуры, проверку исправности оборудования и повышение безопасности перевозок. Благодаря этому железнодорожники планируют обеспечить более надежную и стабильную курсировку поездов в будущем.

С 30 июня по 4 июля 2026 года на маршруте между Фастом и Мироновкой будет действовать обновленное расписание движения трех пригородных электропоездов — №6234, №6235 и №6236. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за новым графиком движения и заранее проверять информацию о времени отправления и прибытия поездов перед поездкой.

Поезд №6234

Отправление из Фастова в 07:05. Далее маршрут проходит через Фастов-2 (07:14–07:15), З.п. 8 км, Паляничинцы, Устимовку, Гай, Белая Церковь, Роток, Томиловку, Бирюки, Чепелеевку, Сухолисы, Ракитное, Ольшаницу, Лютарский, Карапыши и прибывает в Мироновку в 09:26.

Поезд №6235

Отправление из Мироновки в 13:55. Далее движение через Карапыши, Лютарский, Ольшаницу, Бушево, Ракитное, Ржаные Горы, Сухолисы, Чепелеевку, Бирюки, Томиловку, Роток, Белая Церковь, Гай, Устимовку, Паляничинцы, З.п. 8 км, Фастов-2 и прибытие в Фастов-1 в 16:07.

Экспресс №6236

Отправление в 10:01. Маршрут аналогичен направлению Мироновки через Фастов-2, Белая Церковь, Сухолисы, Ракитное и другие промежуточные станции. Прибытие к конечной остановке – в 12:33.

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