Пасажирам рекомендують уважно стежити за новим графіком руху в Київській області та завчасно перевіряти інформацію.

В Київській області з'явився новий графік руху приміських поїздів через проведення планових робіт на залізничній інфраструктурі, повідомляє Politeka.net.

Новий графік руху поїздів в Київській області пов'язаний з виконанням ремонтних і технічних робіт на окремих ділянках колії. Такі заходи спрямовані на оновлення залізничної інфраструктури, перевірку справності обладнання та підвищення рівня безпеки перевезень. Завдяки цьому залізничники планують забезпечити більш надійне та стабільне курсування поїздів у майбутньому.

Із 30 червня до 4 липня 2026 року на маршруті між Фастів та Миронівка діятиме оновлений розклад руху трьох приміських електропоїздів — №6234, №6235 та №6236. Пасажирам рекомендують уважно стежити за новим графіком руху та завчасно перевіряти інформацію про час відправлення і прибуття поїздів перед поїздкою.

Поїзд №6234

Відправлення з Фастова о 07:05. Далі маршрут проходить через Фастів-2 (07:14–07:15), З.п. 8 км, Паляничинці, Устимівку, Гай, Біла Церква, Роток, Томилівку, Бірюки, Чепеліївку, Сухоліси, Рокитне, Ольшаницю, Лютарський, Карапиші та прибуває до Миронівки о 09:26.

Поїзд №6235

Відправлення з Миронівки о 13:55. Далі рух через Карапиші, Лютарський, Ольшаницю, Бушеве, Рокитне, Житні Гори, Сухоліси, Чепеліївку, Бірюки, Томилівку, Роток, Біла Церква, Гай, Устимівку, Паляничинці, З.п. 8 км, Фастів-2 та прибуття до Фастів-1 о 16:07.

Поїзд №6236

Відправлення о 10:01. Маршрут аналогічний напрямку до Миронівки через Фастів-2, Біла Церква, Сухоліси, Рокитне та інші проміжні станції. Прибуття до кінцевої зупинки — о 12:33.

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