Подорожчання проїзду в Києві має супроводжуватися збереженням балансу між фінансовими можливостями пасажирів і потребами транспортної системи.

Подорожчання проїзду в Києві планують запровадити поетапно, починаючи з середини липня 2026 року, передає Politeka.

Рішення обговорювали під час профільного засідання міської ради профспілок. За підсумками консультацій рекомендовано відмовитися від різкого стрибка вартості до 30 гривень за одну поїздку. Натомість узгоджено більш поступову модель, яку формували спільно профспілкові організації, перевізники та представники міського департаменту.

Перший етап передбачає запуск нової базової ставки 20 гривень із 15 липня 2026 року. Вона охоплює метро, автобуси, тролейбуси, трамваї та фунікулер. Далі другий етап, запланований на початок 2027-го, відкладає вихід на максимальний рівень 30 гривень ще на пів року.

Таку схему пояснюють потребою зменшити соціальне навантаження та дати містянам час для фінансової адаптації. Окремо підкреслюється, що чинний рівень 8 гривень уже не відповідає економічним реаліям утримання системи перевезень.

За оцінками профільних структур, фактична собівартість однієї поїздки у підземці сягає 64,60 гривні. Саме це формує дефіцит обігових коштів у комунальних підприємствах і впливає на стабільність роботи рухомого складу.

Серед аргументів на користь перегляду тарифної політики називають необхідність забезпечення безперервного функціонування критичної інфраструктури, а також витрати на ремонт техніки, колій і закупівлю запчастин. Додатковим чинником залишається складна енергетична ситуація та коливання цін на ресурси.

У документі також зазначається, що подорожчання проїзду в Києві має супроводжуватися збереженням балансу між фінансовими можливостями пасажирів і потребами транспортної системи.

Фінальне рішення очікує погодження та юридичного оформлення в межах розпорядження міської адміністрації. Перші зміни вартості для пасажирів прогнозуються вже з середини літа.

Джерело: kyivschina24

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