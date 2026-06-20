Подорожание проезда в Киеве должно сопровождаться сохранением баланса между финансовыми возможностями пассажиров и потребностями транспортной системы.

Подорожание проезда в Киеве планируют ввести поэтапно, начиная с середины июля 2026, передает Politeka.

Решение обсуждали во время профильного заседания городского совета профсоюзов. По итогам консультаций рекомендовано отказаться от резкого скачка стоимости до 30 гривен за одну поездку. В то же время согласована более постепенная модель, которую формировали совместно профсоюзные организации, перевозчики и представители городского департамента.

Первый этап предусматривает запуск новой базовой ставки в 20 гривен с 15 июля 2026 года. Она включает метро, ​​автобусы, троллейбусы, трамваи и фуникулер. Далее второй этап, запланированный на начало 2027 года, откладывает выход на максимальный уровень 30 гривен еще на полгода.

Такую схему объясняют потребностью уменьшить социальную нагрузку и дать горожанам время для финансовой адаптации. Отдельно подчеркивается, что действующий уровень 8 гривен уже не отвечает экономическим реалиям удержания системы перевозок.

По оценкам профильных структур фактическая себестоимость одной поездки в подземке достигает 64,60 гривны. Именно это формирует дефицит оборотных средств на коммунальных предприятиях и влияет на стабильность работы подвижного состава.

Среди аргументов в пользу пересмотра тарифной политики называют необходимость обеспечения непрерывного функционирования критической инфраструктуры, а также затрат на ремонт техники, путей и закупку запчастей. Дополнительным фактором остается сложная энергетическая ситуация и колебания цен на ресурсы.

В документе отмечается, что подорожание проезда в Киеве должно сопровождаться сохранением баланса между финансовыми возможностями пассажиров и потребностями транспортной системы.

Финальное решение ожидает согласования и юридического оформления в пределах распоряжения городской администрации. Первые изменения стоимости для пассажиров прогнозируются уже с середины лета.

Источник: kyivschina24

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