Понеділок точно не той день, коли Терезам захочеться говорити про погоду чи плітки. Є потреба в чомусь змістовному — у розмові, яка справді зачепить, із людиною, яка здатна сказати щось нове. Прогноз на цей тиждень оприлюднило видання Horoscope.com, і воно радить не соромитися шукати компанію, яка розумніша чи цікавіша за звичне коло спілкування — саме такий діалог може задати тон усьому тижню.

Робота і фінанси

У середині тижня, в середу та четвер, фокус зміщується з емоцій на справи. Терезам стане простіше доводити завдання до кінця, не розчулюючись і не відволікаючись на переживання. Це гарний момент закрити хвости по роботі, розібратися з паперами чи фінансовими питаннями, які довго відкладалися. Водночас варто не перетворюватися на робота: навіть у найщільнішому графіку залишайте собі хвилину помітити щось красиве навколо — новий проєкт, ідею чи навіть просто вдалий інтер'єр офісу. Саме такі дрібниці здатні підкинути свіже рішення для робочого питання.

Стосунки

У спілкуванні цього тижня Терезів тягне до людей, з якими можна говорити по-справжньому, а не про загальні теми. Якщо в понеділок хочеться знайти розумного співрозмовника, то ближче до кінця тижня, у п'ятницю та суботу, формат спілкування зміниться — захочеться товариства творчих, натхненних людей. Це вдалий час для зустрічей із тими, хто малює, пише, щось вигадує чи просто дивиться на життя під незвичним кутом. Така компанія підживить і особисті стосунки, і здатність дивуватися.

Здоров'я та енергія

Протягом тижня енергія Терезів то концентрується на справах, то розкривається назовні через творчість і спілкування. Важливо не загнати себе в одну лише продуктивність середи й четверга — дайте собі дозвіл на паузи, прогулянки, естетичні задоволення. Це не забирає час, а навпаки — підживлює ресурс для подальших днів. Повноцінний відпочинок наприкінці тижня допоможе зустріти неділю зі свіжою головою.

Найкращі дні тижня

Виділяються три точки тижня. Понеділок — день для глибокої розмови, яка здатна надихнути. Середа і четвер — час практичної зосередженості, коли справи рухаються найшвидше. А неділя стане найнесподіванішою: саме тоді до Терезів прийде ясність щодо загальної картини, якої не було вже давно, і дрібні деталі раптом втратять значення.