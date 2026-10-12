Без письмового декларування через кордон можна провезти не більше ніж еквівалент 10 000 євро готівки. Усе, що понад цей поріг, вимагає заповнення митної декларації — інакше можливі перевірки та відповідальність навіть після повернення додому.

Правила перетину кордону для українців цієї осені знову стали темою розʼяснень — цього разу йдеться про готівку, яку можна провозити без письмової декларації. Мито й обовʼязок відзвітувати про кошти настає тільки тоді, коли сума перевищує встановлений поріг.

Відповідно до правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України, фізична особа зобовʼязана письмово задекларувати готівку, якщо її сума перевищує еквівалент 10 000 євро. Ця вимога діє незалежно від того, звідки взялися гроші: власні заощадження, отриманий дохід чи інші законні джерела.

Що саме рахує митниця

Під час перетину кордону враховується сумарна вартість усієї готівки в обох напрямках — і на вʼїзді, і на виїзді. До розрахунку беруть гривні, іноземну валюту, а також банківські метали та деякі цінні папери, які особа везти з собою. Поріг перераховують за офіційним курсом на день перетину.

Важливо розуміти: під ліміт потрапляє не лише готівка у гаманці чи з собою в сумці. Якщо людина веде гроші на рахунках у вигляді дорожніх чеків, векселів чи інших платіжних документів, їх теж можуть урахувати в загальній сумі.

Скільки штраф за незадекларовані гроші

Порушення правил декларування готівки кваліфікують за статтею 471 Митного кодексу України. За це передбачено штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує дозволений ліміт. Штраф рахують саме з перевищення, а не з усієї суми.

Найприкріше те, що відповідальність може наздогнати людину і після повернення додому. Між митними службами різних країн діє механізм обміну інформацією: якщо за кордоном виявили незадекларовану готівку, відомості про це передають українській стороні, яка може розпочати власну перевірку.

Чи має значення походження грошей

Ні. Мито дивиться не на те, звідки взялися кошти, а лише на те, чи дотримана процедура декларування. Законне походження грошей не звільняє від обовʼязку їх задекларувати. Визначальним є саме факт заповнення декларації під час перетину державного кордону.

Фактично порушення полягає не в самому володінні готівкою, а в недотриманні вимог щодо її декларування. Тобто суму, навіть велику, можна провезти абсолютно законно — головне вчасно й чесно її задекларувати.

Як правильно задекларувати готівку

Якщо сума перевищує 10 000 євро в еквіваленті, потрібно пройти «червоний» коридор і заповнити митну декларацію, де вказати точну суму та валюту. Після цього жодних додаткових дозволів чи довідок не потрібно — декларація і є підтвердженням законності перевезення.

Не забувайте: поріг рахується на одну особу. Якщо їде сімʼя, ліміт не складається — кожен дорослий може везти до 10 000 євро окремо, але тільки якщо гроші справді належать кожному і це можна підтвердити.

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