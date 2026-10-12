Без письменного декларирования через границу можно провезти не более эквивалента 10 000 евро наличными. Все, что свыше этого порога, требует заполнения таможенной декларации — иначе возможны проверки и ответственность даже после возвращения домой.

Правила пересечения границы для украинцев этой осенью снова стали темой разъяснений — на этот раз речь идет о наличных, которые можно провозить без письменной декларации. Таможня и обязанность отчитаться о средствах наступают только тогда, когда сумма превышает установленный порог.

Согласно правилам перемещения валютных ценностей через таможенную границу Украины, физическое лицо обязано письменно задекларировать наличные, если их сумма превышает эквивалент 10 000 евро. Это требование действует независимо от того, откуда взялись деньги: собственные сбережения, полученный доход или другие законные источники.

Что именно учитывает таможня

При пересечении границы учитывается суммарная стоимость всей наличности в обоих направлениях — и на въезде, и на выезде. В расчет берут гривны, иностранную валюту, а также банковские металлы и некоторые ценные бумаги, которые человек везет с собой. Порог пересчитывают по официальному курсу на день пересечения.

Важно понимать: под лимит попадает не только наличность в кошельке или в сумке. Если человек везет деньги в виде дорожных чеков, векселей или других платежных документов, их тоже могут учесть в общей сумме.

Какой штраф за незадекларированные деньги

Нарушение правил декларирования наличности квалифицируют по статье 471 Таможенного кодекса Украины. За это предусмотрен штраф в размере 20% от суммы, превышающей разрешенный лимит. Штраф считают именно с превышения, а не со всей суммы.

Обиднее всего то, что ответственность может настигнуть человека и после возвращения домой. Между таможенными службами разных стран действует механизм обмена информацией: если за границей выявили незадекларированную наличность, сведения об этом передают украинской стороне, которая может начать собственную проверку.

Имеет ли значение происхождение денег

Нет. Таможня смотрит не на то, откуда взялись средства, а лишь на то, соблюдена ли процедура декларирования. Законное происхождение денег не освобождает от обязанности их задекларировать. Определяющим является сам факт заполнения декларации при пересечении государственной границы.

Фактически нарушение заключается не в самом владении наличными, а в несоблюдении требований по их декларированию. То есть сумму, даже большую, можно провезти абсолютно законно — главное вовремя и честно ее задекларировать.

Как правильно задекларировать наличные

Если сумма превышает 10 000 евро в эквиваленте, нужно пройти «красный» коридор и заполнить таможенную декларацию, указав точную сумму и валюту. После этого никаких дополнительных разрешений или справок не требуется — декларация и есть подтверждение законности перевозки.

Не забывайте: порог считается на одно лицо. Если едет семья, лимит не складывается — каждый взрослый может везти до 10 000 евро отдельно, но только если деньги действительно принадлежат каждому и это можно подтвердить.

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