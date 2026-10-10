Початок опалювального сезону 2026 у Київській області визначатимуть не за календарем, а за фактичною температурою повітря.

Початок опалювального сезону 2026 у Київській області можуть відкласти, якщо погода залишатиметься достатньо теплою.

У Києві технічну підготовку основних систем уже завершили. Водночас фахівці продовжують роботи, які можна виконати до запуску теплопостачання.

Про це 5 жовтня повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в ефірі Новини.LIVE.

Окремий порядок діє для лікарень та освітніх установ. Їх можуть підключати раніше. Керівники таких закладів подають відповідні заявки, після чого ухвалюється рішення про подачу тепла.

У мерії також закликали мешканців економно використовувати газ. Опалення планують запускати тоді, коли температура відчутно знизиться.

Питання залишається важливим через підготовку столиці до зими. 21 серпня Віталій Кличко заявляв про готовність Києва до сезону 2026–2027 років майже на 90%. Водночас 18 вересня Петро Пантелеєв називав інший показник — близько 80%.

Раніше колишній очільник Агентства відновлення Сергій Сухомлин оцінював готовність столиці лише у 40%. За його словами, додаткові потужності для теплопостачання Лівого берега планували ввести в експлуатацію у грудні.

Початок опалювального сезону 2026 у Київській області також залежатиме від безпеки енергетичної інфраструктури. Експерти попереджають: нові масштабні удари по тепло- та енергетичних об’єктах можуть ускладнити проходження холодного періоду.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, нині електроенергії достатньо для покриття споживання. Однак із похолоданням навантаження зросте. Тоді можуть знадобитися обмеження.

Фахівець також звернув увагу на різний стан районів столиці. У Дарницькому, Оболонському та Дніпровському районах проводили ремонт будинків і електричних мереж. Водночас програма встановлення мінікотелень для ОСББ фактично не була реалізована.

За постановою Кабміну №830, місцева влада має розпочати опалювальний період не пізніше ніж через три доби після того, як середня температура триматиметься на рівні +8 °C або нижче.

Тож конкретний день запуску батарей залежить від погодних умов. Якщо похолодання буде коротким, а потім повернеться тепло, масового підключення може не бути.

Початок опалювального сезону 2026 у Київській області остаточно визначатимуть відповідальні органи з урахуванням температури та стану міської інфраструктури.