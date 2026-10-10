Начало отопительного сезона 2026 в Киевской области будет определяться не по календарю, а по фактической температуре воздуха.

Начало отопительного сезона 2026 в Киевской области может быть отложено, если погода будет оставаться достаточно теплой.

В Киеве техническая подготовка основных систем уже завершена. В то же время, специалисты продолжают работы, которые можно выполнить до запуска теплоснабжения.

Об этом 5 октября сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в эфире Новости.LIVE.

Отдельный порядок действует для больниц и образовательных учреждений. Их могут подключать раньше. Руководители таких заведений подают соответствующие заявки, после чего принимается решение о подаче тепла.

В мэрии также призвали жителей экономно использовать газ. Отопление планируется запускать тогда, когда температура ощутимо снизится.

Вопрос остается важным из-за подготовки столицы к зиме. 21 августа Виталий Кличко заявлял о готовности Киева к сезону 2026-2027 годов почти на 90%. В то же время, 18 сентября Петр Пантелеев называл другой показатель — около 80%.

Ранее бывший глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин оценивал готовность столицы в 40%. По его словам, дополнительные мощности для теплоснабжения левого берега планировали ввести в эксплуатацию в декабре.

Начало отопительного сезона 2026 года в Киевской области также будет зависеть от безопасности энергетической инфраструктуры. Эксперты предупреждают: новые масштабные удары по тепло- и энергетическим объектам могут осложнить прохождение холодного периода.

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, сейчас электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Однако с похолоданием нагрузка возрастет. Тогда может потребоваться ограничение.

Специалист также обратил внимание на разное состояние районов столицы. В Дарницком, Оболонском и Днепровском районах производили ремонт домов и электрических сетей. В то же время программа установки миникотельных для ОСМД фактически не была реализована.

По постановлению Кабмина №830, местные власти должны начать отопительный период не позднее чем через трое суток после того, как средняя температура будет держаться на уровне +8 °C или ниже.

Поэтому конкретный день запуска батарей зависит от погодных условий. Если холод будет коротким, а затем вернется тепло, массового подключения может не быть.

Начало отопительного сезона 2026 в Киевской области будут окончательно определять ответственные органы с учетом температуры и состояния городской инфраструктуры.