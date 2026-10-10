Подорожчання продуктів може прискоритися через різкий стрибок вартості дизельного пального у світі.

Подорожчання продуктів стає одним із можливих наслідків зростання витрат аграріїв на паливо.

Причиною ситуації стали перебої в районі Ормузької протоки, а також удари України по російських нафтопереробних підприємствах. Через це світовий ринок пального зіткнувся з додатковим тиском.

Найбільше нові витрати відчувають фермери. Дизель потрібен для роботи тракторів, сівалок та комбайнів. Тому його ціна безпосередньо впливає на собівартість вирощування сільськогосподарської продукції.

У деяких регіонах витрати господарств на пальне вже більш ніж на 50% перевищують торішні показники. Це створює додаткове навантаження на виробників саме в період активних польових робіт.





Проблема не обмежується лише поточним сезоном. Учасники ринку не впевнені, наскільки доступними будуть енергетичні ресурси протягом наступного виробничого циклу.

Подорожчання продуктів у такій ситуації може стати частиною ширшого інфляційного процесу. Якщо витрати фермерів залишатимуться високими, виробникам доведеться або піднімати ціни, або скорочувати обсяги виробництва.

Водночас у США намагаються послабити тиск на паливний ринок. Адміністрація Дональда Трампа тимчасово дозволила використовувати для вантажівок та іншого дорожнього транспорту дизельне пальне без податків.

Аналітики, однак, вважають, що цей крок навряд чи швидко здешевить паливо. У Вашингтоні також розглядали можливість обмежити експорт дизеля.

Ще одним кроком стало рішення країн G7 та партнерів вивільнити до 100 мільйонів барелів нафти й дизельного пального з резервів. Мета — зменшити тиск на світовий ринок.

Для споживачів головний ризик полягає в тому, що дороге паливо поступово збільшує витрати на виробництво та перевезення. Якщо тенденція збережеться, це може відобразитися і на вартості товарів у магазинах.