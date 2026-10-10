Удорожание продуктов становится одним из возможных последствий роста расходов аграриев на топливо.

Причиной ситуации стали перебои в районе Ормузского пролива, а также удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Поэтому мировой рынок горючего столкнулся с дополнительным давлением.

Наиболее новые расходы испытывают фермеры. Дизель требуется для работы тракторов, сеялок и комбайнов. Поэтому его стоимость оказывает непосредственное влияние на себестоимость выращивания сельскохозяйственной продукции.

В некоторых регионах расходы хозяйств на топливо уже более чем на 50% превышают прошлогодние показатели. Это создает дополнительную нагрузку на производителей именно в период активных полевых работ.





Проблема не ограничивается только текущим сезоном. Участники рынка не уверены, насколько доступны будут энергетические ресурсы в течение следующего производственного цикла.

Удорожание продуктов в такой ситуации может стать частью более широкого инфляционного процесса. Если расходы фермеров будут оставаться высокими, производителям придется либо поднимать цены, либо сокращать объемы производства.

В то же время, в США пытаются ослабить давление на топливный рынок. Администрация Дональда Трампа временно разрешила использовать для грузовиков и другого дорожного транспорта дизельное топливо без налогов.

Аналитики, однако, считают, что этот шаг вряд ли быстро удешевит топливо. В Вашингтоне также рассматривалась возможность ограничить экспорт дизеля.

Еще одним шагом стало решение стран G7 и партнеров высвободить до 100 миллионов баррелей нефти и дизельного горючего из резервов. Цель – уменьшить давление на мировой рынок.

Для потребителей главный риск состоит в том, что дорогостоящее топливо постепенно увеличивает затраты на производство и перевозку. Если тенденция сохранится, то это может отразиться и на стоимости товаров в магазинах.