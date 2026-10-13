Міністерство оборони України запустило на державному порталі ZBROYA сервіс для демобілізованих військових, які хочуть працювати в оборонно-промисловому комплексі. Доступні безкоштовні послуги: пошук вакансій, кар'єрне консультування, навчання, юридична та психологічна підтримка.

Ринок праці в Україні поповнився новим інструментом для захисників — Міністерство оборони запустило на державному порталі ZBROYA сервіс, який допомагає демобілізованим військовим перейти з військової служби на цивільну роботу в оборонно-промисловому комплексі.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE. Платформа пропонує колишнім військовослужбовцям цілий спектр практичних послуг — від базового пошуку вакансій до здобуття нової професії, юридичного супроводу та психологічної підтримки.

Як ветеранам знайти роботу в ОПК

Оскільки бойовий досвід не завжди легко перетворити на цивільне резюме, на порталі доступне професійне консультування від фахівців організації Lobby X. Експерти допомагають ветеранам визначити сильні сторони, адаптувати військові навички до вимог роботодавців, скласти якісне резюме, підібрати вакансії та підготуватися до співбесіди.

Окрім Lobby X, за порадами можна звернутися до ГО «Центр зайнятості Вільних людей» та центру Superhumans. Тим, хто вже визначився зі спеціалізацією, портал відкриває прямий доступ до актуальних вакансій в ОПК завдяки партнерству з платформами Work.ua, Robota.ua, DOU та Lobby X.

Як подати заявку на роботу в ОПК

Щоб отримати підтримку в пошуку роботи, достатньо зайти у відповідний розділ для захисників на сайті ZBROYA, обрати «Кар'єрне консультування», натиснути «Подати заявку» та заповнити форму. Після цього з кандидатом зв'яжуться фахівці.

Безкоштовне навчання та ваучери

Якщо для бажаної посади бракує компетенцій, захисники можуть скористатися освітніми інструментами платформи. Зокрема, демобілізованим доступні державні програми професійної адаптації та спеціальні державні ваучери на навчання, які дають змогу безкоштовно підвищити кваліфікацію або змінити спеціальність.

Серед вузькопрофільних ініціатив на порталі ZBROYA представлений безкоштовний онлайн-курс «Народний FPV», де навчають базових принципів налаштування та збирання навчальних дронів. Також діє проєкт KSE ProTech, який забезпечує безкоштовну технічну підготовку з перспективою подальшого працевлаштування.

Юридична та психологічна підтримка

Крім професійної переорієнтації, платформа об'єднує сервіси комплексної підтримки. У розділі «Юридична допомога» зібрані необхідні контакти та правові послуги, а на психологічні консультації ветерани можуть записатися до партнерів проєкту — благодійного фонду «Веста» та ГО «Вільний вибір».

Водночас ініціатива працює не лише з кандидатами, а й із самими підприємствами ОПК. Представники ZBROYA організовують для компаній навчальні заходи з адаптації HR-процесів, коректної та етичної комунікації, психологічної підтримки й інтеграції ветеранів у робочі команди для зміцнення виробничого потенціалу.

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