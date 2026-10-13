Министерство обороны Украины запустило на государственном портале ZBROYA сервис для демобилизованных военнослужащих, которые хотят работать в оборонно-промышленном комплексе. Доступны бесплатные услуги: поиск вакансий, карьерное консультирование, обучение, юридическая и психологическая поддержка.

Рынок труда в Украине пополнился новым инструментом для защитников — Министерство обороны запустило на государственном портале ZBROYA сервис, который помогает демобилизованным военным перейти с военной службы на гражданскую работу в оборонно-промышленном комплексе.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE. Платформа предлагает бывшим военнослужащим целый спектр практических услуг — от базового поиска вакансий до получения новой профессии, юридического сопровождения и психологической поддержки.

Как ветеранам найти работу в ОПК

Поскольку боевой опыт не всегда легко преобразовать в гражданское резюме, на портале доступно профессиональное консультирование от специалистов организации Lobby X. Эксперты помогают ветеранам определить свои сильные стороны, адаптировать военные навыки к требованиям работодателей, составить качественное резюме, подобрать вакансии и подготовиться к собеседованиям.

Помимо Lobby X, за советами можно обратиться в ОО «Центр занятости Свободных людей» и центр Superhumans. Тем, кто уже определился со специализацией, портал открывает прямой доступ к актуальным вакансиям в ОПК благодаря партнерству с платформами Work.ua, Robota.ua, DOU и Lobby X.

Как подать заявку на работу в ОПК

Чтобы получить поддержку в поиске работы, достаточно зайти в соответствующий раздел для защитников на сайте ZBROYA, выбрать «Карьерное консультирование», нажать «Подать заявку» и заполнить форму, после чего с кандидатом свяжутся специалисты.

Бесплатное обучение и ваучеры

Если для желаемой должности не хватает компетенций, защитники могут воспользоваться образовательными инструментами платформы. В частности, демобилизованным доступны государственные программы профессиональной адаптации и специальные государственные ваучеры на обучение, которые позволяют бесплатно повысить квалификацию или сменить специальность.

Среди узкопрофильных инициатив на портале ZBROYA представлен бесплатный онлайн-курс «Народный FPV», где обучают базовым принципам настройки и сборки учебных дронов. Также действует проект KSE ProTech, который обеспечивает бесплатную техническую подготовку с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Юридическая и психологическая поддержка

Помимо профессиональной переориентации, платформа объединяет сервисы комплексной поддержки. В разделе «Юридическая помощь» собраны необходимые контакты и правовые услуги, а на психологические консультации ветераны могут записаться к партнерам проекта — благотворительному фонду «Веста» и ОО «Свободный выбор».

В то же время инициатива работает не только с кандидатами, но и с самими предприятиями ОПК. Представители ZBROYA организуют для компаний обучающие мероприятия по адаптации HR-процессов, корректной и этичной коммуникации, психологической поддержки и интеграции ветеранов в рабочие команды для укрепления производственного потенциала.

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