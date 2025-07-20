"ДТЭК Киевские региональные электросети" предупредило о новых графиках отключения света в регионе на период с 21 по 27 июля 2025 года.

На следующей неделе, 21-27 июля, энергетики планируют проведение в Киевской области профилактических работ, из-за которых будут применены графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, как предупреждают в ДТЭК, графики отключения света будут действовать во вторник, 22 июля 2025 года, в пределах Гатненской сельской территориальной общины. Без электроэнергии с 8:00 до 20:00 временно останутся жители таких населенных пунктов:

Гатное (по ул. Березневая, В. Швеца, Доброго Дуба, Жулянская, Каштановая, Казацкая, Комарова, Мичурина, Музейная, Неопределенная, Новая, Озерная, Покровская, Пограничная, Садовая, Симоненко, Яблоневая, пер. Березневый, Пограничный, Озерный, Парковый, Счастливый;

Крюковщина (по улицам Благовестная, Деловая, Дмитриевская, Сказковая, Неопределенная, Бархатная, Рождественская).

На территории Глеваховской поселковой общины в Киевской области графики отключения света будут применяться 22 и 23 июля, пишет Politeka.

Во вторник обесточения состоятся с 8:00 до 20:00:

Деревянки – ул. Депутатская, Деревянко, Кармелюка, Кооперативная, Коцюбинского, Озерная, СТ "Пищевик", "Кооператор";

Железное – СТ "Кооператор";

Малая Бугаевка – ул. Живописная.

В среду с 10:00 до 17:00 – в с. Зеленый Бор по улице Тараса Шевченко.

Для Киева и других населенных пунктов области о плановых обесточениях на следующую неделю пока не сообщалось, следите за актуальными обновлениями от ДТЭК.

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