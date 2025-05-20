Искусствовед Диана Клочка рассказала, что творчество Ганны Собачко-Шостак уже уникально само по себе, но оно также повлияло на весь украинский авангард дальше и влияет до сих пор, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».

Как рассказывает гостья программы, ее пригласили быть куратором большого проекта, посвященного 140-летию Ганны Собачко-Шостак. По словам искусствоведа, музей пошел на все ее прихоти, сотрудничество получилось очень плодотворным, и она проработала действительно много материала, проработала творчество художницы.

«Мы выстроили концепцию, имеющую право на жизнь, имеющую право на такое сосуществование, скажем. Это как определенная нить, которая ведет от сельского, традиционного через очень неожиданные трансформации в творчестве Ганны Собачко. Они настолько неожиданные, что я взяла на себя смелость назвать ее первой девой украинского авангарда», - подчеркивает Диана Клочка.

По ее мнению, получился интересный проект, потому что Ганна Собачко-Шостак не только уникальна сама по себе, она также повлияла, например, на Аллу Горскую, вдохновила ее на неожиданный переход в творчестве, который превратил ее в монументалистку. То есть, объясняет искусствовед, Алла Горская, увидев разные произведения Ганны Собачко, стала монументалисткой, и далее этот импульс неожиданным образом продолжился в 1990-х, в 2000-х годах. По ее словам, художники и сегодня остро реагируют на массив творчества Ганны Собачко, поэтому ее по-настоящему можно назвать красной нитью украинского авангарда.

«Этот отказ от традиционного и природного (ред. – в творчестве Ганны Собачко) удивляет многих. Поэтому я думаю, что Ганна Собачко-Шостак является краеугольным камнем, на котором строится уникальность украинского авангарда, потому что такого явления больше нет в мире», – объясняет Диана Клочка.

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