Прогноз погоды в Киеве и области на среду, 16 апреля 2025 года, предусматривает похолодание, дожди и сильный ветер.

Эксперты Укргидрометцентра рассказали, чего ждать от прогноза погоды в Киеве и области на среду, 16 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность. Ночью в регионе без осадков, но утром и днем ​​пройдут небольшие дожди.

Прогноз погоды на 16 апреля также предусматривает, что в Киеве и области будет довольно сильный ветер юго-восточного направления, до 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе немного снизится, но из-за ветра и дождя может казаться еще ниже, пишет Politeka.

В Киеве прогноз погоды на среду, 16 апреля 2025 года, предусматривает ночью +8+10 тепла, а днем ​​до +14+16 градусов.

По области температура воздуха будет колебаться ночью от +5 до +10 тепла, а днем ​​до +13+18. В частности, термометры покажут в Борисполе +14+16 градусов, в Белой Церкви +15+17, в Фастове +16+18.

При этом уже в четверг, 17 числа, в столице снова должно потеплеть до +20+22, дожди прекратятся, ожидается небольшая облачность, но ветер будет оставаться достаточно сильным.

Эксперты Укргидрометцентра также сообщают, что в воскресенье, на Пасху, температура воздуха в регионе поднимется днем ​​до +21+23 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков, а ветер будет слабеньким до 3-8 метров в секунду.

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