Энергетики сообщили, какие графики отключения света могут применяться в Киеве и области во вторник, 15 апреля 2025 года.

В Киевской области ДТЭК регулярно вводит локальные графики отключения света с целью проведения профилактических и ремонтных работ в сети, сообщает Politeka.

Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине снизился уровень потребления электроэнергии. Это произошло благодаря значительному потеплению по всей территории страны, а также благодаря тому, что в ясную погоду бытовые солнечные электростанции начали эффективно работать и помогают разгружать общую энергосеть.

Чтобы поддержать стабильность энергосистемы, энергетики просят украинцев перенести максимальное энергопотребление на дневное время и использовать мощные электроприборы в период с 10:00 до 17:00, когда активнее всего работают солнечные электростанции.

Пока ДТЭК не сообщал о введении графиков отключения света в Киеве и области на 15 апреля – ни стабилизационных или аварийных, ни локальных, пишет Politeka.

Но на следующие дни, 16, 17 и 18 апреля уже запланированы профилактические и ремонтные работы во многих населенных пунктах Киевской области, из-за которых будут задействованы локальные графики отключения света.

Такие работы позволят повысить надежность электроснабжения в регионе, а также предотвратить аварийные ситуации в сети.

Если на 15 число все же будет запланировано обесточивание, об этом позже сообщат на страницах ДТЭК, а также соответствующих территориальных общин.

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