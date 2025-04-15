Местным рассказали о завершении отопительного сезона в Киеве и как подорожает коммуналка в столице после отключения батарей.

Несмотря на календарную весну, официальное завершение отопительного сезона в Киеве было отложено из-за резкого похолодания, также стало известно о подорожании коммуналки в столице после отключения батарей, сообщает Politeka.

Как пояснили в Киевской городской государственной администрации, решение о продлении подачи тепла было принято тогда, как среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд снизилась ниже +8°C.

В этой связи было решено возобновить отопление в социально важных учреждениях.

В частности, батареи включенными оставили в больницах, детских садах, школах и других заведениях социальной сферы. Подача тепла осуществляется по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений.

В то же время, тарифы на тепло в Киеве останутся неизменными — 969,89 грн за гигакалорию.

Коммуналка не будет меняться до завершения военного положения и еще в течение шести месяцев после него. Со временем запланировано автоматическое повышение на 9,3%.

Что касается тарифов на электроэнергию, то после завершения отопительного сезона (30 апреля) стоимость электричества останется на уровне 4,32 грн за 1 кВт*ч, по крайней мере, в мае и июне.

Эксперты предупреждают: осенью тарифы на тепло могут быть пересмотрены, и, вероятно, они вырастут.

Сейчас, по словам специалистов, самый экономичный вариант отопления – газ. На втором месте — централизованное теплоснабжение, а электричество является самым дорогим способом обогрева помещений.

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