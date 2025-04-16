Покупатели уже почувствовали подорожание хлеба в Киеве, что отражается на их кошельках и семейных бюджетах.

Подорожание хлеба в Киеве, как говорят эксперты, продолжится в течение всего 2025 года, сообщает Politeka.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью «Главреду». По его словам, такая ситуация – прямое следствие событий последних лет. Полномасштабная война, инфляция, проблемы с логистикой и нехватка кадров – все это заставляет производителей постоянно поднимать цены.

Эксперт подчеркнул, что это продлится до конца года и каждый месяц стоимость будет расти на 1.5-2%, поэтому покупателям следует к этому подготовиться.

Причин, по которым подорожание хлеба в Киеве набирает обороты, немало. Среди ключевых – рост стоимости комплектующих для производства. Совершенно все от упаковки до топлива стало дороже.

К этому прилагается кадровый кризис. Из-за мобилизации не хватает работников и хлебозаводы вынуждены искать замену: автоматизировать процессы, покупать новое оборудование, а это дополнительные затраты.

Отдельный вопрос – зерно. Цены на пшеницу растут не только в Украине, но и в мире в целом. Из-за глобальной нехватки продовольственного зерна началась конкуренция между странами, что привело к еще большему давлению на рынок.

И конечно, инфляция — в конце 2024 года она была на уровне 12%, а сейчас уже превышает 13%. Это еще один весомый фактор, толкающий цены вверх.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.