Украинцам рассказали, когда Вербное воскресенье в 2025 году, традиции, обычаи и как работают церкви в Киеве.

Православным украинцам рассказали, как работают церкви в Вербное воскресенье в Киеве, передает Politeka.

Вербное воскресенье, или на церковном языке - Вход Господень в Иерусалим, является одним из важнейших праздников в православном календаре.

Она символизирует встречу Иисуса Христа жителями Иерусалима накануне Его страданий, распятия и воскресения.

В 2025 году Вербное воскресенье приходится на 13 апреля. Дата ежегодно меняется и отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.

Расписание богослужений в Киеве на Вербное воскресенье 2025 года, узнайте, как работают церкви.

По информации Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве:

Воскресенье, 13 апреля 2025 года

07:30 - Божественная Литургия

09:00 - Божественная Литургия

11:00 - Божественная Литургия

18:00 - Вечерняя. Акафист за жертвователей.

Название праздника происходит от обычая освящать ветви вербы, которые в украинской традиции заменяют пальмовые ветви, которым иудеи приветствовали Иисуса в Иерусалиме. Ива является символом весеннего обновления природы, пробуждения жизни и духовного возрождения.

В день Вербного воскресенья верующие приносят веточки в храм, где во время службы их освящают святой водой. После этого ивовые ветки приносят домой, размещают у икон и хранят весь год как оберег.

В украинской культуре распространен обычай легонько бить друг друга освященными ивовыми веточками со словами: "Не я бью - ива бьет! Через неделю - Пасха!"

Этот ритуал считается символом очищения, пожеланием здоровья, силы и благополучия.

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