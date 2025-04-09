Православным украинцам рассказали, как работают церкви в Вербное воскресенье в Киеве, передает Politeka.
Вербное воскресенье, или на церковном языке - Вход Господень в Иерусалим, является одним из важнейших праздников в православном календаре.
Она символизирует встречу Иисуса Христа жителями Иерусалима накануне Его страданий, распятия и воскресения.
В 2025 году Вербное воскресенье приходится на 13 апреля. Дата ежегодно меняется и отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.
Расписание богослужений в Киеве на Вербное воскресенье 2025 года, узнайте, как работают церкви.
По информации Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве:
Воскресенье, 13 апреля 2025 года
07:30 - Божественная Литургия
09:00 - Божественная Литургия
11:00 - Божественная Литургия
18:00 - Вечерняя. Акафист за жертвователей.
Название праздника происходит от обычая освящать ветви вербы, которые в украинской традиции заменяют пальмовые ветви, которым иудеи приветствовали Иисуса в Иерусалиме. Ива является символом весеннего обновления природы, пробуждения жизни и духовного возрождения.
В день Вербного воскресенья верующие приносят веточки в храм, где во время службы их освящают святой водой. После этого ивовые ветки приносят домой, размещают у икон и хранят весь год как оберег.
В украинской культуре распространен обычай легонько бить друг друга освященными ивовыми веточками со словами: "Не я бью - ива бьет! Через неделю - Пасха!"
Этот ритуал считается символом очищения, пожеланием здоровья, силы и благополучия.
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