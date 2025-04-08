Единовременная выплата, пока идет мобилизация в Киеве, предоставляется для дополнительного материального обеспечения призванных лиц

Мобилизация в Киеве предусматривает денежную помощь для местных жителей, призванных на военную службу, сообщает Politeka.net.

О выплатах рассказали в пресс-службе КГГА.

Единовременная выплата предоставляется для дополнительного материального обеспечения призванных лиц. Порядок предоставления этой помощи утвержден решением Киевского городского совета от 29.08.2024 № 1763/9729.

Для получения выплат мобилизованный должен подать в районный ТЦК и СП следующие документы: копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины (1 и 2 страница, последнее место регистрации) или ID-карты, а также справку или выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.

Мобилизация в Киеве предполагает, что если мужчина желает, чтобы деньги начислили доверенному лицу, необходимо также предоставить информацию о резервном счете такого лица и нотариально удостоверенной доверенности.

Ежемесячно Киевский городской ТЦК и СП собирает и обобщает данные районных ТЦК и СП, которые затем передает Департаменту муниципальной безопасности КГГА для учета. Полученную информацию Департамент муниципальной безопасности передает Департаменту социальной и ветеранской политики КГГА, после поступления средств проводит начисление единовременной материальной помощи.

Для получения консультаций можно обращаться по телефонам: (044) 290-44-37 или (044) 290-42-01.

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