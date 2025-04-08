Пенсія в Київській області може бути оформлена в одному з 16 сервісних центрів Пенсійного фонду, що працюють на території області, повідомляє Politeka.

Ці центри надають консультації та допомогу з низкою пенсійних питань, таких як призначення, перерахунок пенсії, зміна способу виплати, поновлення або припинення виплат, а також переведення виплат на нове місце проживання. Важливо, що мешканці області можуть звертатися до будь-якого сервісного центру незалежно від місця реєстрації, адже всі органи ПФУ працюють за принципом екстериторіальності.

Цей підхід дозволяє пенсіонерам обирати найбільш зручне місце для отримання консультації, що особливо актуально у зв'язку з тим, що багато людей переїхали до більш безпечних місць через обставини. Крім того, сервісні центри Пенсійного фонду на Київщині проводять виїзні прийоми в віддалених населених пунктах, щоб допомогти людям літнього віку або з обмеженими можливостями дістатися до місця надання послуг.

Для отримання більш детальної інформації щодо пенсії в Київській областіможна звертатися за телефоном гарячої лінії ПФУ - 0 800 505 780 або звернутися безпосередньо до найближчого сервісного відділу:

Сервісний центр №1: Баришівка – вулиця Центральна, 3; Березань - вул. Героїв Небесної Сотні, 16; Згурівка – вул. Українська, 19.

№2: Узин - Котляревського, 16 А; Біла Церква – Незалежності, 34; Біла Церква – Незалежності, 55; Біла Церква – Ярослава Мудрого, 22

№3: Біла Церква - Олександрійського, 106; Біла Церква – Героїв 72-ї бригади, 12.

№4: Тараща – Софіївська, 3; Ставище – Генерала Кравченка, 1; Рокитне – Незалежності, 2.

№5: Бориспіль - Головатого, 4.

№6: Бориспіль - Незалежності, 11.

№7: Ірпінь – Шевченка, 4; Буча – Хмельницького, 5/5 О.

№8: Васильків, Соборна, 105; Гребінки – Київська, 91/2.

№9: Славутич - Центральна площа, 7; Вишгород - Межигірського спасу, 6;

№10: Богуслав – Франко, 16; Кагарлык – Парковая, 14; Мироновка – Соборности, 52.

№11: Софіївська Борщагівка, Боголюбова, 13 Ст; Боярка – Білогородська, 11.

№12: Бородянка, Ветеранів, 1;

№13: Обухів - Київська, 5.

№14: Переяслав – Хмельницкого, 28;Яготин – Независимости, 106.

№15: Сквира - Бовсуновського, 18; Тетіїв – Квіткова, 11; Володарка - Армійська, 4.

№ 16: Фастов – Андрея Саенко, 10.

У 2024 році на відпочинок за віком можуть вийти особи, які досягли 63-річного віку та мають не менше ніж 21 рік страхового стажу. Згідно з основним правилом, пенсія призначається з моменту подачі заяви.

У ПФУ також нагадали, що право на виплати за віком мають громадяни, які досягли 60, 63 або 65 років. Вік, з якого особа може вийти на відпочинок, залежить від кількості набутих років страхового стажу, як зазначено в статті 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

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