Консультации по пенсиям в Киевской области можно получить в разных сервисных центрах.

Пенсия в Киевской области может быть оформлена в одном из 16 сервисных центров Пенсионного фонда, работающих на территории области, сообщает Politeka.

Эти центры предоставляют консультации и помощь по ряду пенсионных вопросов, таких как назначение, перерасчет пенсии, изменение способа выплаты, возобновление или прекращение выплат, а также перевод выплат на новое место жительства. Важно, что жители области могут обращаться в любой сервисный центр независимо от места регистрации, ведь все органы ПФУ работают по принципу экстерриториальности.

Этот подход позволяет пенсионерам выбирать наиболее удобное место для получения консультации, что особенно актуально в связи с тем, что многие переехали в более безопасные места из-за на Киевщине проводят выездные приемы в отдаленных населенных пунктах, чтобы помочь людям пожилого возраста или с ограниченными возможностями добраться до места предоставления услуг.

Для получения более подробной информации о пенсии в Киевской области можно обращаться по телефону горячей линии ПФУ – 0 800 505 780 или обратиться непосредственно в ближайший сервисный отдел:

Сервисный центр №1: Барышевка – улица Центральная, 3; Березань – ул.Героев Небесной Сотни, 16; Згуровка – ул. Украинская, 19.

№2: Узин – Котляревского, 16 А; Белая Церковь – Независимости, 34; Белая Церковь – Независимости, 55; Белая Церковь – Ярослава Мудрого, 22.

№3: Белая Церковь – Александрийского, 106; Белая Церковь – Героев 72-й бригады, 12.

№4: Тараща – Софиевская, 3; Ставище – Генерала Кравченко, 1; Ракитное – Независимости, 2.

№5: Борисполь – Головатого, 4.

№6: Борисполь – Независимости, 11.

№7: Ирпень – Шевченко, 4; Буча – Хмельницкого, 5/5 А.

№8: Васильков, Соборная, 105; Гребенки – Киевская, 91/2.

№9: Славутич – Центральная площадь, 7; Вышгород – Межигорского спаса, 6; Иванков – Звездная, 11 В/2;Красятичи – ул. Воздвиженская, 66.

№10: Богуслав – Франко, 16; Кагарлык – Парковая, 14; Мироновка – Соборности, 52.

№11: Софиевская Борщаговка, Боголюбова, 13 В; Боярка – Белогородская, 11.

№12: Бородянка, Ветеранов, 1; Макаров – Варшавская, 3 Б.

№13: Обухов – Киевская, 5.

№14: Переяслав – Хмельницкого, 28;Яготин – Независимости, 106.

№15: Сквира – Бовсуновского, 18; Тетиев – Цветочная, 11; Володарка – Армейская, 4.

№ 16: Фастов – Андрея Саенко, 10.

В 2024 году на отдых по возрасту могут выйти лица, достигшие 63-летнего возраста и имеющие не менее 21 года страхового стажа. Согласно основному правилу, пенсия назначается с момента подачи заявления.

В ПФУ также напомнили, что право на выплаты по возрасту имеют граждане, достигшие 60, 63 или 65 лет. Возраст, из которого может выйти на отдых, зависит от количества приобретенных лет страхового стажа, как указано в статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, в Укрзализныце сделали предупреждение.

Також Politeka написала, "Укрзалізниця" призначила рейси додаткових поїздів.

Как Politeka писала в "Укрзализныце" рассказали, что изменится с 20 марта.