Официальное завершение отопительного сезона в Киеве и области находится на паузе для некоторых населенных пунктов.

В некоторых населенных пунктах решили временно возобновить теплоснабжение, несмотря на недавние сообщения о завершении отопительного сезона в Киеве и области, сообщает Политека.

Причиной такого шага стало резкое похолодание, из-за которого среднесуточная температура воздуха опустилась ниже 8°C в течение трех дней.

В частности, в Рокитнянской общине местные власти приняли решение вернуть горячие батареи в учебные заведения и социально-культурные учреждения. Также их включат в школы, детско-юношескую спортивную школу, Центр детского и юношеского творчества, музыкальную школу и Центральный дом культуры.

Подачу тепла в эти заведения начали с 1 апреля 2025 года, чтобы создать местным жителям комфортные условия для обучения и работы. Как пояснили в поселковом совете, возобновление снабжения стало вынужденной мерой, ведь низкие температуры могут негативно сказаться на здоровье детей и работников учреждений.

Ответственным за реализацию решения назначено коммунальное предприятие «Рокитнетеплосеть», которое должно оперативно обеспечить возврат горячих батарей.

Напомним, что завершение отопительного сезона в Киеве и области традиционно происходит после стабильного потепления, когда среднесуточная температура держится выше 8°C. Тем не менее, синоптики предупреждают, что в апреле возможны повторные волны похолодания.

Жителей региона призывают следить за обновлениями от коммунальных служб, поскольку в случае ухудшения погодных условий возможны изменения.

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