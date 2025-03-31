В «Київтеплоенерго» пояснили, що реальний тариф на опалення в Києві на 45–50% вищий за нинішній.

Тариф на опалення в Києві, який становить 1654 грн/Гкал, не змінювався вже понад шість років, незважаючи на значне зростання витрат, повідомляє Politeka.net.

Костянтин Лопатін, директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго», зазначив, що обговорення можливості підвищення вартості стає дедалі актуальнішим, оскільки економічно обґрунтована ціна теплопостачання значно перевищує чинні платежі.

В «Київтеплоенерго» пояснили, що реальна ціна на в столиці на 45–50% вище за нинішню. До основних причин цього дисбалансу належать:

зростання цін на газ та електроенергію,

зношеність тепломереж,

збільшення витрат на обслуговування, ремонти та заробітні плати,

інфляційний тиск.

Цей розрив між реальною вартістю послуг і тарифом призводить до збитків підприємства і припинення програм модернізації. Лопатін підкреслив, що система теплопостачання Києва функціонує на межі можливостей.

Зношеність тепломереж у деяких районах досягає 60–70%, що збільшує ризики аварій, витрат тепла та проривів труб під час пікових навантажень. Без належного фінансування ситуація може погіршитися вже наступного опалювального сезону, тому тариф на опалення в Києві потрібно підвищувати.

Джерело.

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