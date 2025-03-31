В «Киевтеплоэнерго» объяснили, что реальный тариф на отопление в Киеве на 45–50% выше нынешнего.

Тариф на отопление в Киеве, который составляет 1654 грн/Гкал, не изменялся уже более шести лет, несмотря на значительный рост расходов, сообщает Politeka.net.

Константин Лопатин, директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго», отметил, что обсуждение возможности повышения стоимости становится все более актуальным, поскольку экономически обоснованная цена теплоснабжения значительно превышает действующие платежи.

В «Киевтеплоэнерго» объяснили, что реальная цена в столице на 45–50% выше нынешней. К основным причинам этого дисбаланса относятся:

рост цен на газ и электроэнергию,

износ теплосетей,

увеличение расходов на обслуживание, ремонты и заработные платы,

Инфляционное давление.

Этот разрыв между реальной стоимостью услуг и цен приводит к убыткам предприятия и прекращению программ модернизации. Лопатин подчеркнул, что система теплоснабжения Киева функционирует на грани возможностей.

Износ теплосетей в некоторых районах достигает 60-70%, что увеличивает риски аварий, расхода тепла и прорывов труб во время пиковых нагрузок. Без должного финансирования ситуация может ухудшиться уже в следующем отопительном сезоне, поэтому тариф на отопление в Киеве нужно повышать.

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