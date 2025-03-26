Заблокировать SIM-карту lifecell можно через информационно-консультационный центр или центр обслуживания абонентов, необходимо предоставить информацию.

Блокировка номера Lifecell даст уверенность, что никто не сможет воспользоваться вашей SIM-картой в случае потери или кражи, сообщает Politeka.net.

Мобильный оператор раскрыл , как это сделать.

Вы можете заблокировать номер такими способами:

Позвоните в информационно-консультационный центр на 5433 или 0800 20 5433 (бесплатно со стационарных телефонов). В главном меню выберите пункт 5 – «Блокировка потерянной SIM-карты»;

Используйте систему самообслуживания Мой lifecell, если ваш номер зарегистрирован в системе, и вы помните свой Супер Пароль;

Обратитесь в центр обслуживания абонентов.

Через информационно-консультационный центр или центр обслуживания абонентов необходимо предоставить информацию для подтверждения вашего лица:

Секретное слово (если оно установлено);

Два телефона, на которые вы чаще всего звоните, и баланс основного счета (если секретное слово не установлено);

Остальные данные (при необходимости).

Когда контакт контрактный, для идентификации достаточно указать полное имя владельца, паспортные данные, на которые зарегистрирован контракт, и ответить на дополнительный вопрос. Это поможет предотвратить попытки злоумышленников заблокировать контакт от вашего имени.

Услуга блокировки SIM-карты бесплатна.

Разблокировка SIM-карты также бесплатна в течение первых 5 дней (без учета дня блокировки и разблокировки). Если сделать это позже, будет взиматься плата за сохранность номера – 0,20 грн за каждый следующий день (включая НДС, без ПФ).

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