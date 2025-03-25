Самая высокая пенсия в Украине, которую получили эти чиновники, достигает десятков тысяч гривен.

Пенсия в Украине некоторых руководителей главных управлений ПФУ поражает своим размером по сравнению с выплатами других пожилых людей, сообщает Politeka.net.

Согласно данным реестра деклараций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), среди находящихся на заслуженном отдыхе руководителей ПФУ можно выделить несколько примеров. Самые высокие пенсионные начисления, которые получили эти чиновники, составила 23163 грн.

Михаил Романив, начальник ПФУ в Черновицкой области, в 2024 году получал выплат в размере 19060 гривен при окладе 57203 грн.

Квятковская Мария, первая заместитель Пенсионного фонда на Хмельниччине, в 2024-м получала почти максимальную выплату – 23 163 гривен, а ее зарплата составляла 51 059 грн.

Игорь Москалик, начальник управления Пенсионного фонда в Тернопольской области, в 2024-м получал 12 820 гривен при зарплате 62 286 грн.

Владимир Тараторин, начальник главного управления ПФУ в Полтавской области, в 2024 году получал 11797 гривен, а в 2023 году - 10105.

Наталья Рад, начальник главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, в 2024 году имела 17 368, а зарплата составляла 55 240. В 2023 году ее пенсия в Украине была 15 704, а зарплата - 64 594.

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