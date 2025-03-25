Прекращение работы 3G в "Киевстаре" будет происходить поэтапно в разных областях страны.

Мобильный оператор Киевстар планирует в 2025 году постепенно отключать сеть 3G по всей Украине, сосредотачиваясь на развитии современного стандарта, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в пресс-службе оператора. Ожидается, что после этого скорость мобильного интернета вырастет в среднем на 62%, а пользователи не испытывают больших неудобств.

Как сообщили, прекращение работы 3G будет происходить поэтапно в разных областях страны. Для удобства оператор опубликовал график отключений, ознакомиться с которым можно на официальном сайте. Чтобы узнать, когда именно это произойдет в вашем регионе, необходимо:

Перейти по соответствующей ссылке.

Открыть раздел "Когда будет закрыт 3G в вашем регионе".

Выбрать свою область и просмотреть график отключений.

Также отметили, что для использования 4G ваш смартфон и SIM-карта должны поддерживать стандарт LTE. Проверить это можно следующим образом:

Для телефона набрать 245 5# и нажать вызов.

Для SIM-карты: набрать 245 4# и нажать вызов.

Если SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить с сохранением номера, тарифного плана и всех подключенных услуг. Это можно сделать в фирменных магазинах "Киевстар", в магазинах партнеров или заказав по почте доставку.

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