Киевская городская власть приняла окончательное решение, когда в столице будет завершен отопительный сезон 2025.

По сравнению с прошлым годом, в 2025 отопительный сезон в Киеве закончится на несколько дней раньше, сообщает Politeka.net.

Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что было принято решение о точной дате завершения отопительного сезона в столице.

Решение было принято на основе того, какой прогноз погоды обещают синоптики на конец марта и следующий месяц, пишет Политека.

Отопительный сезон будет завершаться в ближайшее время, поскольку температура воздуха это позволяет, и в дальнейшем прогнозируется стабильное потепление. Как сообщил мэр, это решение якобы должно способствовать рациональному использованию природного газа.

По данным Украинского гидрометцентра, в понедельник, 24 марта 2025 года, в Киеве ночью ожидается +3+5 градусов тепла, днем ​​показатели термометров поднимутся до +10+12 градусов, а в последующие дни будет еще теплее.

Потому уже с понедельника, 24 марта, в Киеве начнут отключать от централизованного теплоснабжения жилые дома. А вот социальные учреждения, в частности, школы, детсады и больницы, будут отключать тогда, когда поступят индивидуальные заявки от их руководителей.

Важно понимать, что система централизованного отопления в столице – одна из крупнейших в Европе и, конечно, самая большая в Украине, поэтому для отключения батарей, так же как и для их запуска, нужна примерно неделя.

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