Синоптики составили прогноз погоды в Киеве на неделю с 24 по 30 марта и предупредили о поступлении воздушных масс с юго-запада на фоне выступления Азорского антициклона.

Прогноз погоды в Киеве на неделю с 24 по 30 марта говорит о том, что новая рабочая неделя не принесет неожиданных изменений, похолодание сохранится и дальше, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в первой половине воскресенья прогнозируется поступление воздушных масс с юго-запада на фоне выступления Азорского антициклона, который начинает развиваться.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 24 по 30 марта. 24.03 не порадует украинцев теплом. В понедельник пройдет дождь, а температура воздуха снизится до +9 градусов. Этот день пытались провести в кругу семьи, уходить в гости считалось нежелательным. Также в древности в церквях освящали семена перед посевом. Верили, что это поможет увеличить урожай.

Во вторник 25-го воздух прогреется до +12 градусов. Этот день обещает облачные погодные условия с мелким дождем. Наши предки считали плохой приметой уходить из дома и отправляться в дальний путь. Связано это с тем, что улицы были сырыми и покрытыми ручьями, а дороги были совсем не ездовыми.

Среда 26-го начнется с осадков. Ночью дождь утихнет и больше в этот день осадки не начнутся. Температура – ​​от +7 до +15 градусов. По приметам, вода в этот день приобретает чудодейственные и целебные свойства. Поэтому для крепкого здоровья и благополучия в этот народный праздник стоит попить воды из колодца или родника.

В четверг 27-го синоптики обещают от 8 до 12 со знаком "+". На протяжении всего дня будет пасмурно. Небольшой дождь начнется с самого утра и к вечеру он должен прекратиться. Издавна говорили, чем счастливее и радостнее проведешь этот день, тем лучше будет будущая жизнь.

Пятница 28-ого, с самого утра снова принесет осадки. Небо затянется облаками. Температура воздуха – +7 до +16. Этот день считается благоприятным для уборки. Наши предки гоаорилы, очищая дом от грязи, вы также очистите его от негативной энергии.

Суббота 29-ого не порадует. Солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков – прогреется от +9 до +14. В народе верили, что в это число нельзя сушить белье и одежду на улице или на балконе, ведь это принесет неудачи. Запрещено вредить деревьям, обрезать и рубить их, ломать ветки.

Воскресенье 30-го станет единственным днем, когда осадки отступят, продержится до +14. Издавна верили, что если не видно скворцов, то в ближайшее время будет ненастье. Высоко летящие гуси предвещают снегопады. Большие ручьи предвещают мокрое лето.

Итак, прогноз погоды в Киеве на неделю с 24 по 30 марта обещает дождливую и прохладную температуру.

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