Во время мобилизации в Украине военнообязанные граждане могут быть объявлены в розыск за нарушение правил военного учета.

Подтвердить или опровергнуть этот статус можно через мобильное приложение "Резерв+" в момент, когда мобилизация в Украине продолжается, пишет Политика.

Как объясняет адвокат Юрий Айвазян, военные комиссариаты могут инициировать розыск гражданина, если он уклоняется от военного учета или игнорирует повестки во время мобилизации в Украине. Однако для этого требуются веские основания и решения суда.

Этот процесс предполагает внесение соответствующей информации в базы правоохранительных органов, а также уведомление самого военнообязанного.

Мобильное приложение "Резерв+", используемое для ведения военного учета, отображает актуальную информацию о статусе гражданина. По словам юриста, в профиле в приложении появится специальная красная лента с ответным сообщением, если что-то изменилось.

Если на блокпосте или при проверке документов гражданину сообщают, что его ищут, но соответствующего уведомления в "Резерв+" нет, такая информация может быть ошибочной. В таких случаях юристы рекомендуют обратиться в ТЦК или правоохранительные органы для уточнения деталей.

Ранее мы также писали , кто получит отсрочку с 1 апреля.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Мобилизация в Украине: юрист объяснил, сколько у ТЦК есть время на админвзыскание.

Також Politeka писала, Мобилизация в Украине: о чем нужно сообщить ТЦК в марте 2025 года.

Как сообщала Politeka, Мобилизация в Украине: стало известно о причинах, по которым могут отменить решение ВЛК.