Мобілізація в Україні триває і разом із нею продовжує діяти механізм отримання відстрочки.

Законодавство визначає перелік громадян, які можуть не підлягати призову через об'єктивні обставини під час того, як йде мобілізація в Україні, пише Політека.

Як повідомляє NV, відповідно до норм законодавства, такий статус надається на підставі декількох факторів.

Стан здоров’я – військовозобов'язані, які мають медичні протипоказання, можуть отримати відстрочку або бути визнані непридатними.



Сімейні обставини – якщо громадянин доглядає непрацездатних родичів або є єдиним опікуном малолітніх дітей, він може бути звільнений від призову в час, коли йде мобілізація в Україні.

Професійні причини – співробітники критично важливих підприємств можуть бути убезпечені від призову.

Навчання – студенти, аспіранти та інші категорії, які ще не завершили навчальний процес, також можуть скористатися цим правом.

Громадянин повинен подати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. До неї необхідно додати документи, які підтверджують підставу. Важливо, щоб заяву було зареєстровано офіційно.

Працівники державних органів та заброньовані фахівці мають оформлювати відстрочку через свої установи, які подають відповідні документи до ТЦК за місцем розташування підприємства. Термін дії відтермінування зазвичай становить три місяці, після чого проводиться перевірка наявності підстав для її подальшого продовження.

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