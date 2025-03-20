Мобилизация в Украине продолжается и вместе с ней действует механизм получения отсрочки.

Законодательство определяет перечень граждан, которые могут не подлежать призыву из-за объективных обстоятельств во время того, как идет мобилизация в Украине, пишет Политека.

Как сообщает NV, согласно нормам законодательства, такой статус предоставляется на основании нескольких факторов.

Состояние здоровья – военнообязанные, имеющие медицинские противопоказания, могут получить отсрочку или быть признаны непригодными.



Семейные обстоятельства – если гражданин ухаживает за нетрудоспособными родственниками или является единственным опекуном малолетних детей, он может быть освобожден от призыва во время того, как идет мобилизация в Украине.

Профессиональные причины – сотрудники критически важных предприятий могут быть защищены от призыва.

Обучение – студенты, аспиранты и другие категории, еще не завершившие учебный процесс, также могут воспользоваться этим правом.

Гражданин должен подать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. К ней необходимо добавить документы, подтверждающие основание. Важно, чтобы заявление было зарегистрировано официально.

Работники государственных органов и забронированные специалисты должны оформлять отсрочку через свои учреждения, подающие соответствующие документы в ТЦК по месту нахождения предприятия. Срок действия убеспечения от призыва обычно составляет три месяца, после чего производится проверка наличия оснований для дальнейшего продления.

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