Решение о выделении нового кода Киевстар было принято Национальной комиссией по регулированию электронных коммуникаций.

Мобильный оператор Киевстар получил разрешение на новый телефонный код для спутниковой связи, сообщает Politeka.net.

Подробности рассказали в компании.

Так, национальный оператор получил разрешение на использование дополнительного кода 707. Вместе с мобильным кодом страны 255 (MCC) он создает уникальный идентификатор связи, открывающий новые возможности развития телекоммуникационных технологий в Украине.

Решение о выделении нового кода было принято Национальной комиссией по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК) 19 марта 2025 года. Это важный шаг для внедрения спутниковой связи Direct-to-Cell (D2C), позволяющий обеспечивать сеть даже в самых отдаленных уголках страны.

Что значит для абонентов

Получение дополнительного MNC 707 необходимо для полноценной интеграции спутникового сегмента сети. Это позволит Киевстару расширить покрытие мобильной сети и улучшить качество услуг в регионах, где наземная инфраструктура недоступна или имеет ограниченные возможности.

Инновационная система сети для украинцев с D2C обеспечит стабильное покрытие даже там, где традиционные мобильные операторы не могут гарантировать качественную связь.

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