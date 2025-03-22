В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, предусматривающий изменения в мобилизации в Украине и снижение верхнего предела призывного возраста с 60 до 55 лет, сообщает Politeka.

Этот законопроект №12222 направлен на уменьшение возрастной категории лиц, подлежащих мобилизацонному процессу, а именно освобождение от призыва мужчин от 55 лет. Как пояснили авторы инициативы, средняя продолжительность жизни украинских мужчин составляет около 63 лет, а также лица старше 55 лет часто испытывают проблемы со здоровьем, что подтверждается медицинскими осмотрами военно-врачебных комиссий. Это означает, что большинство из них классифицируются как ограниченно пригодные для службы.

Законопроект уже поддержала общественность: петиция по этой теме собрала необходимые 25 000 подписей для официального рассмотрения. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины также отмечает, что для выполнения оперативных задач нужны, прежде всего, лица в возрасте до 55 лет, поскольку старшие украинцы могут испытывать трудности в выполнении определенных боевых задач. В то же время военные руководители признают ценность навыков мужчин старше этого возраста, которые могут выполнять вспомогательные функции в оборонных структурах.

Этот законопроект был впервые представлен в ноябре 2024 года и ожидает рассмотрения Верховной Радой, что может существенно изменить систему мобилизации в Украине.

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