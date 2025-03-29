Пользователи Киевстар могут быстро восстановить "симку" в случае потери, повреждения или блокировки.

Киевстар предлагает несколько удобных вариантов замены, включая возможность самостоятельного обновления номера, сообщает Политика.

На официальном сайте компании говорится, что если SIM-карта была потеряна или заблокирована, в данном случае предлагается два варианта ее обновления: в магазине или самостоятельно.

В первом варианте достаточно обратиться в любой фирменный магазин оператора и специалисты быстро проведут замену. А вот в другом – сначала нужно приобрести Smart SIM в фирменном интернет-магазине и выполнить несколько простых действий.

Вставить новую SIM-карту в телефон и активировать ее командой *111#. Отправить запрос: 245 380ХХXXXXXXX*YYYYYY#, где 380ХХXXXXXXX – номер телефона, который нужно восстановить, YYYYYY – 8 цифр PUK1 старой SIM или 19 цифр ICC.

Номер будет восстановлен в течение 7 часов, а пользователь получит 100 минут на звонки в сети «Киевстар» и 100 МБ интернета на период ожидания.

Процедура в магазине будет стоить 50 грн, а в противном случае придется заплатить 100 грн.

В компании также дали советы абонентам, которые будут решать проблему сами: не пополняйте счет, пока номер не заработает; в течение суток есть 4 попытки правильно ввести запрос.

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