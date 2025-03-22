Пенсия в Украине может дополняться финансовой помощью от 450 до 10 000 гривен.

Пенсия в Украине предусматривает единовременные выплаты на лечение и реабилитацию, предоставляемые органами местных властей, пишет Политика.

Как пишут эксперты на портале "Юристи.ua", выплаты не всегда покрывают расходы на медицинские услуги, поэтому для поддержки социально уязвимых граждан предусмотрены деньги от местных органов самоуправления. Получить средства могут пожилые люди, нуждающиеся в лечении или реабилитации.

Помощь оказывается в соответствии с годовыми программами социальной поддержки, действующими в каждом регионе. При этом учитывается материальное состояние заявителя и перечень заболеваний, предусмотренных программой.

Пенсия в Украине: как получить дополнительные деньги

Чтобы оформить дополнительные средства, нужно обратиться в органы соцзащиты, ЦНАП или местную администрацию. Также можно подать заявку через портал "Дія".

Необходимые документы: паспорт и идентификационный код; справка из медучреждения о необходимости лечения или проведенном лечении; акт обследования материальных условий заявителя; справка о доходах гражданина и членов его семьи; реквизиты банковского счёта. Рассмотрение заявки занимает до 30 календарных дней.

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