На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №13095, которым предлагается отменить тариф на газ в Украине, который касается транспортировки.

Данный тариф на газ в Украине может быть отменен, передает Politeka.net.

Об этом стало известно с карточки законопроекта на сайте ВР.

Целью является законодательное урегулирование вопроса отмены платы за транспортировку и распределения природного топлива для населения во время действия правового режима военного положения.

"Принятие будет способствовать социальной поддержке населения, даст бытовым потребителям возможность несколько облегчить бремя войны, которая в значительной степени ложится на плечи простых людей, наполняющих государственную казну налогами и берущих в руки оружие для защиты своих семей", - говорится в пояснительной записке данного законопроекта.

Восстановить тариф на газ в Украине предлагается через два месяца после отмены военного положения.

В настоящее время это решение прорабатывается в бюджетном комитете Верховной Рады.

Напомним, Киевской области ООО "Газораспределительные сети" с 17 по 23 марта будет проводить плановые работы, через которые будут задействованы графики газовых отключений.

Потребителям рекомендуется перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать до указанного времени.

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