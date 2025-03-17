Данный тариф на газ в Украине может быть отменен, передает Politeka.net.
Об этом стало известно с карточки законопроекта на сайте ВР.
Целью является законодательное урегулирование вопроса отмены платы за транспортировку и распределения природного топлива для населения во время действия правового режима военного положения.
"Принятие будет способствовать социальной поддержке населения, даст бытовым потребителям возможность несколько облегчить бремя войны, которая в значительной степени ложится на плечи простых людей, наполняющих государственную казну налогами и берущих в руки оружие для защиты своих семей", - говорится в пояснительной записке данного законопроекта.
Восстановить тариф на газ в Украине предлагается через два месяца после отмены военного положения.
В настоящее время это решение прорабатывается в бюджетном комитете Верховной Рады.
Напомним, Киевской области ООО "Газораспределительные сети" с 17 по 23 марта будет проводить плановые работы, через которые будут задействованы графики газовых отключений.
Потребителям рекомендуется перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать до указанного времени.
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