В "ДТЭК Киевские региональные электросети" сообщили о новых графиках отключения света в области на вторник, 18 марта 2025 года.

ДТЭК продолжает проводить профилактические работы электросети, поэтому на 18 марта 2025 запланированы некоторые графики отключения света в Киеве и области, пишет Политека.

Энергетики предупреждают, что во вторник, 18 марта, графики отключения света будут действовать в Буче в Киевской области с 10:00 до 17:00 по улицам Новое Шоссе, Шевченко, Яснополянская, Вокзальная 115 и Черных Запорожцев 1.

Также отключение электроэнергии будут действовать в Калиновской поселковой территориальной общине в Фастовском районе, сообщает Политека.

Там без света в этот день с 8:00 до 14:00 останутся жители Калиновки на таких улицах и переулках: Васильковская, Весенний, Виноградная, Вишневая и Вишневый, Лазарева, Героев Азова, Героев Украины, Железнодорожная, Железнодорожный, Калиновая, Леси Украинки, Лысенко, Лесная, Луговой, Молодежная, Новая и Новый, Парковая, Парковая, Полевая, Садовая и Садовый, Солнечная и Солнечный, Спортивная, Стуса, Майская, Украинская, Центральная.

В Киеве на 18 марта графики от ДТЭК пока не планируются.

Кроме того, накануне компания "Укрэнерго" сообщила, что из-за усложнения ситуации в электросети на фоне новых ударов рф по энергообъектам и неблагоприятных погодных условий с 6:00 до 9:00 в Украине было применено ограничение мощности для промышленности и бизнеса.

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