Узнайте, как купить страховой стаж для пенсии в Украине и какие условия необходимо выполнить для этого.

Если вам не хватает стажа для пенсии в Украине , не стоит волноваться, ведь у вас есть возможность его приобрести, сообщает Politeka.

Это стало возможным благодаря услугам, запущенным Пенсионным фондом Украины в марте 2023 года. За это время украинцы выплатили более 65 миллионов гривен на дополнительные взносы. Докупить трудовой период могут не только не имеющие достаточного стажа, но и ФЛПы, лица с неофициальными доходами или украинцы, работающие за границей.

Процесс достаточно прост и доступен онлайн. Для этого перейдите на официальный портал Пенсионного фонда, зарегистрируйтесь или войдите через подпись Действие и подпишите договор о добровольном участии. Кроме того, вы можете выбрать для кого хотите платить взносы: для себя или для другого. Также вы самостоятельно выбираете порядок оплаты, количество вложений и их размер.

Зачисление одного месяца страхового стажа возможно при уплате минимального взноса, который на сегодняшний день составляет 1760 грн. Это позволяет каждому украинцу улучшить свои шансы на получение пенсии в Украине, заполнив пробелы. Не упустите возможность обеспечить себе достойные выплаты даже если до необходимого количества вам не хватает нескольких лет.