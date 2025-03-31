Если вам не хватает стажа для пенсии в Украине , не стоит волноваться, ведь у вас есть возможность его приобрести, сообщает Politeka.
Это стало возможным благодаря услугам, запущенным Пенсионным фондом Украины в марте 2023 года. За это время украинцы выплатили более 65 миллионов гривен на дополнительные взносы. Докупить трудовой период могут не только не имеющие достаточного стажа, но и ФЛПы, лица с неофициальными доходами или украинцы, работающие за границей.
Процесс достаточно прост и доступен онлайн. Для этого перейдите на официальный портал Пенсионного фонда, зарегистрируйтесь или войдите через подпись Действие и подпишите договор о добровольном участии. Кроме того, вы можете выбрать для кого хотите платить взносы: для себя или для другого. Также вы самостоятельно выбираете порядок оплаты, количество вложений и их размер.
Зачисление одного месяца страхового стажа возможно при уплате минимального взноса, который на сегодняшний день составляет 1760 грн. Это позволяет каждому украинцу улучшить свои шансы на получение пенсии в Украине, заполнив пробелы. Не упустите возможность обеспечить себе достойные выплаты даже если до необходимого количества вам не хватает нескольких лет.
Также следует помнить, что возможность докупить трудовой опыт действует не только для тех, кто находится в стране, но и для граждан, работающих или проживающих за границей.
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