Во время того, как мобилизация в Украине продолжается, возникают разные вопросы прав военных, в частности, могут ли они находиться дома во время временного увольнения со службы.

Проходит мобилизация в Украине и в последнее время появились случаи, когда военные получают решение ВЛК об увольнении на 30 дней, пишет Политека.

О праве на пребывание дома в таком случае рассказала юрист Неля Романенко на портале b2bconsult.

Эксперт объяснила, что все зависит от решения командира конкретно той части, в которой проходит службу муж. Романенко отметила, что местонахождение военнослужащего вне части или подразделения определяется именно им. Командир учитывает разные обстоятельства, включая состояние здоровья, место дислокации подразделения и другие факторы.

Согласно словам юристки, на законодательном уровне нет четко определенных критериев для принятия такого решения, поэтому оно остается на усмотрение командира, учитывающего специфику конкретной ситуации.

Как пояснила Романенко, если подразделение расположено в тылу, то военное может находиться за пределами части, но обычно в том же населенном пункте, во время мобилизации в Украине. В таких случаях воины могут находиться дома, но все равно зависит от конкретных условий и обстоятельств.

Чтобы получить разрешение на пребывание дома во время временного увольнения, военнослужащему необходимо подать рапорт на имя главного в части и дождаться ответа. Это позволяет определить, есть ли основания для того, чтобы он мог оставить место службы на время.

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