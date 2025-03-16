Мобилизация в Украине вызывает много вопросов, в частности, о возможности бронирования военнообязанных без ВЛК и ВОС.

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанные мужчины могут быть забронированы от призыва предприятиями и учреждениями, сообщает Politeka.

Однако этот процесс имеет немало нюансов, из-за которых работники и работодатели не редко сталкиваются с трудностями, говорит юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".

Юристу сообщили о ситуации, когда работодатель отказался принять на работу из-за отсутствия в военно-учетном документе данных о заключении ВЛК, воинском звании и специальности. Работодатель объяснил это тем, что без этих записей невозможно оформить бронирование, а также риск получения штрафа от ТЦК.

Однако, по словам Дерия, отсутствие воинского звания и военно-учетной специальности не является нарушением военного учета, поэтому работодатель не рискует получить штраф. Более того, наличие ВОС или звание не является обязательным требованием для бронирования, как и прохождение военно-врачебной комиссии.

Для трудоустройства и бронирования военнообязанному достаточно состоять на военном учете и иметь соответствующий документ – бумажный или электронный в приложении "Резерв+". Следовательно, учреждения, предоставляющие работу могут принимать на работу таких работников без страха нарушить законодательство, а сами работники подлежат бронированию в условиях мобилизации в Украине.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, юрист объяснил, сколько у ТЦК есть время на админвзыскание.

Також Politeka писала, о чем нужно сообщить ТЦК в марте 2025 года.

Как сообщала Politeka, стало известно о причинах, по которым могут отменить решение ВЛК.