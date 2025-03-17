В марте 2025 года зафиксировано значительное подорожание курятины и сала в Киеве, в частности, в супермаркетах "Ашан", "Метро" и "Варус".

В последнее время украинцы заметили значительное удорожание курятины и сала в Киеве , сообщает Politeka.

По данным портала Минфин, в марте 2025 года стоимость куриного мяса повысилась во всех категориях. Куриное бедро теперь стоит в среднем 125,40 грн за кг, хотя в отдельных сетях, таких как Novus, его можно найти за 114,00, а в Megamarket – за 136,80. Филе, считающееся диетическим продуктом, подорожало до 185,43, в то время как цена на целую куриную тушку достигла 94,15.

Значительный рост цен затронул и премиальные марки курятины. К примеру, "Наша Ряба" филе теперь стоит рекордные 220,70, а бедро этой марки продается за 188,95. Это свидетельствует об общем подорожании мяса, которое стало ощутимым для потребителей.

Ситуация с салом тоже не осталась без изменений. Традиционный украинский продукт, пользующийся большим спросом, стал более дорогим во всех категориях. Домашний продукт, который еще в феврале стоил 232,47 за килограмм, в марте продается уже за 239,70. Соленое - за месяц подорожало еще больше - с 247,24 до 264,80 грн за килограмм.

Происходящее объясняется несколькими факторами, в том числе ростом цен на корма, уменьшением поголовья скота, а также общей экономической ситуацией в стране. Специалисты прогнозируют, что тенденция к повышению стоимости может сохраниться и дальше, особенно если экономические вызовы и затраты на производство останутся на высоком уровне.

Украинцам приходится адаптироваться к новым ценовым реалиям и находить альтернативные варианты покупок. Подорожание курятины и сала в Киеве заставляет людей переходить на более дешевые виды мяса, такие как свинина или индейка.

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